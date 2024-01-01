İzmir açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Foça ilçesi açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2024 07:40, Son Güncelleme : 01 Ocak 2024 08:10
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Foça açıklarında bir grup düzensiz göçmenin tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Ekipler, durdurdukları lastik bottaki 43 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.