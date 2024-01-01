Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yeni yılın 'ilk bebeklerini' ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde normal doğumla üçüncü bebeğini dünyaya getiren anne Aslı Deveci'yi ziyaret eden Göktaş, 3 kilo 650 gram doğan kız bebek Beril Ece'nin ömrünün uzun, bahtının güzel olması, sağlıkla büyümesi temennisinde bulundu.

Anne Deveci'nin sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Göktaş, Beril Ece bebeği kucağına alarak yakından ilgilendi.

Ailenin diğer çocuklarıyla ilgili de bilgi alan Göktaş, "Kardeşleri şimdi heyecanlı bekliyorlardır." dedi.

Bakan Göktaş, ardından normal doğumla 3 kilo 350 gram olarak dünyaya gözlerini açan kız bebek Hatice Kübra'nın annesi Zeynep Cömert'i ziyaret etti.

Anne ve eşinin de aynı hastanede sağlık personeli olarak çalıştığını öğrenen Göktaş, "Bebekler bizim için çok kıymetli. Onlar bizim umudumuz, geleceğimiz." diye konuştu.

Ziyaretlerinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Göktaş, yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret ettikleri için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Hem bebeklerin hem de annelerin gayet sağlıklı olduğunu belirten Göktaş, "Her doğan bebek bizim için çok kıymetli. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşlanan bir nüfus var. Her doğan çocuk ülkemizin geleceği için oldukça kıymetli. Bakanlık olarak hem aile hem çocuk odaklı politikalar üretiyoruz, üretmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

2024'ün sağlık ve esenlik getirmesini dileyen Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filistin'de bu gece dahi bombalar altında yeni yılı geçiren kadınlar ve çocuklar var. İnşallah ateşkes en kısa sürede sağlanır ve oradaki kadınlar ve çocuklar da sağlık ve huzura ererler. Bizler de Cumhurbaşkanı'mız önderliğinde din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın hiç kimseyi geride bırakmıyoruz. Her türlü çocukların, kadınların, ailelerin yanında oluyor, olmaya da devam ediyoruz. Dün Filistinli, Ukraynalı çocukları ziyaret ettik. Onlar da zor süreçlerden geçti. Sayın Emine Erdoğan'ın da destekleriyle Filistinli çocukları ülkemize getirmeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bir an önce ateşkes sağlanır. Bizler de mazlum coğrafyalardaki çocuklarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Bebeklerini kucağına almanın sevincini yaşayan anne Aslı ve Adem Deveci çifti, 2024 yılının ilk bebeği olması nedeniyle mutlu olduğunu söyledi.

Doğumun çok kolay geçtiğini, ebelerin kendisine çok yardımcı olduğunu dile getiren anne Deveci, "Bir kızım, bir oğlum vardı, bu çocuğum da kız oldu. Kardeşler merakla aşağıda bekliyor." dedi.

- "Amacımız doğumları normalleştirip güzelleştirmek"

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin de hastanenin "gebe ve bebek dostu" olduğunu belirtti.

Hastanenin açıldığı günden bugüne normal doğumu desteklediği söyleyen Tekin, "Amacımız doğumları normalleştirip güzelleştirmek. Sağlıklı nesilleri topluma kazandırabilmek." dedi.

Hastanede gebe okulunun da bulunduğunu bildiren Tekin, "Gebelerimiz ilk başvurularından itibaren eşleriyle gebe okullarına kaydını yaptırıp ücretsiz faydalanabiliyor. Özellikle emzirme, anne sütünün ve doğum şeklinin önemine dair pek çok konudan bahsediliyor. Profesyonel ekipten yardım alıyorlar." diye konuştu.