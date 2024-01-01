İstanbul'un 2023 enflasyonu belli oldu

İstanbul'da aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı.

İTO'nun perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi aralıkta bir önceki aya göre yüzde 3,52, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2,31 oranında arttı.

2023 yılında perakende fiyatlar yüzde 74,88, toptan fiyatlar yüzde 62,77 artış kaydetti.

ARALIKTA EN ÇOK ARTIŞ SAĞLIKTA

Aralıkta perakende fiyatlarda bir önceki aya göre sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 5,15, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 5,10, gıdada yüzde 4,90, konutta yüzde 2,46, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 1,05, ev eşyasında yüzde 0,94, diğer Harcamalar grubunda yüzde 0,31 ve giyim grubunda yüzde 0,19 artış meydana geldi.

toptan fiyatlarda bir önceki aya göre kimyevi maddeler grubunda yüzde 5,79, gıda maddelerinde yüzde 3,14, madenler grubunda yüzde 1,86, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,36, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,35 artış izlendi. İşlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,81 azalış olurken, mensucat grubunda ise değişim görülmedi.