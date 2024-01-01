Kültür ve Turizm Bakanlığına 1500 personel alınacak
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1500 personel alımı yapılacağını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2024 13:30, Son Güncelleme : 01 Ocak 2024 13:40
Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından, "Yeni yılın ilk günü bir müjdemiz var." ifadesiyle yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, çeşitli ünvanlarda 1500 personel alımı gerçekleştireceklerini kaydetti.
Yeni yılın ilk günü bir müjdemiz var!Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) January 1, 2024
Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, merkez ve taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, çeşitli ünvanlarda 1500 personel alımı gerçekleştireceğiz.
Hayırlı olsun.