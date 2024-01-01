Hamsinin fiyatı yeni yılda geriledi

Balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın, 2023 yılının son gününde hamsinin kilosunu 60 TL'den bugün ise 50 TL'ye sattıklarını belirterek, "Hamsi düne göre ucuz, bugün kilosunu 50 TL'ye satıyoruz. Yaklaşık 4 aydan beri vatandaş bol bol hamsi yedi. Dün fiyatı 60 TL idi bugün 50 TL. Yani 2023 yılında 60 TL, 2024 yılında 50 TL. Diğer balık çeşitlerimizin fiyatları da uygun istavrit 50 TL, hamsi 50 TL, sargan 175 TL, mezgit 80 TL, palamut 100 TL" diye konuştu.

Özellikle hamside bereketli günlerin geçen yıl gibi sürdüğünü belirten balıkçı esnaflarından

Mehmet Örseloğlu, "2023 yılı bol bereketli geçti yeni yılda da devam ediyor. Hamsiyi 1 hafta önce 3 kilogramını 100 TL'ye satıyorduk son zamanlardan beri fiyatı 50-60 TL arası değişiyor. Diğer çeşitlerimiz fiyatı uygun mezgit 80 TL, istavrit 50 TL, barbun 200 TL, palamut 100 TL, sargan 175 TL. Birkaç günden beri bol miktarda torik geliyor tanesini 750 TL'ye satıyoruz. Gürcü hamsisi ise henüz tezgahlara yansımadı" dedi.

Hamsiye talebin sürdüğünü belirten balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış ise "Havalar böyle gittiği sürece Nisan ayına kadar hamsi yeriz. Hamsinin fiyatı şu an 50 TL, hamsiye her zaman olduğu gibi talep var. Hamsinin fiyatı bu sezon inişli çıkışlı oldu kilosu 25-75 TL arasında değişti. Balık fiyatlarımız mezgit 80 TL, hamsi, istavrit 50-80 TL, palamut 100 TL, tirsi 50 TL, izmarit 50 TL, kefal 75 TL. Fiyatlarımız geçen seneye göre pek fazla değişmedi" diye konuştu.