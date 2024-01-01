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Esnafın yeni yıl beklentileri: Perakende yasası getirilmeli

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın yen yıldan beklentilerini anlattı. Perakende düzenlemesinin hayata geçirilmesi. Esnafın prim gün sayısının 7 bin 200'e düşürülmesi ve kredi fazilerinin azaltılması o beklentiler arasında

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 01 Ocak 2024 14:22, Son Güncelleme : 01 Ocak 2024 14:25
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Esnafın yeni yıl beklentileri: Perakende yasası getirilmeli

Esnafın yeni yıldan beklentisi, uzun yıllardır gündemde olan Perakende düzenlemesinin hayata geçirilmesi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni yıldan beklentilerini dile getirdi.

Perakende yasasının önemine dikkat çeken Palandöken, "2023 yılında yarım kalan parekende yasası.bunu sadece esnafın korunmasını sağlayan bir yasa değil. Bu aslında tüketicilerin haklarının korunması yüksek enflasyonla mücadele yasası. Bunu 2024 yılında mutlaka gerçekleştirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, sigorta primlerini düzenli ödeyen esnafa verilen devlet desteğinin arttırılması gerektiğini söyledi. Emeklilik bekleyen Bağkurlular için düzenleme çağrısı yapan Palandöken, ""Bağ-Kur'lu esnaf sigorta primlerinin ödemede zorluk çekiyor. 18 saat çalışan sokağınızda caddenizdeki esnaf 7200 iş günü yerine 9 bin prim ödüyor. Hem hakkaniyetli değil hem de norm birliği sağlanmıyor." dedi.

2023'ün esnaf için ekonomik anlamda zor bir yıl olduğunu söyleyen Palandöken, "Yeni yılda kredi faizleri düşmeli ve piyasa canlanmalı." ifadesini kullandı.

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