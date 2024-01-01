Arda Güler'in Real Madrid'de ilk kez forma giyeceği maç belli oldu
Real Madrid'e transferinden beri sakatlıklarla boğuşan Arda Güler'in ilk kez eflatun-beyazlı formayı giyeceği maç belli oldu. Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin Mallorca mücadelesinde Arda'ya forma şansı vermeyi planladığı kaydedildi.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 01 Ocak 2024 14:47, Son Güncelleme : 01 Ocak 2024 14:49
Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler sakatlıklarla boğuşmasından dolayı henüz eflatun-beyazlı formayla sahaya çıkabilmiş değil.
ANCELOTTI'NİN ARDA GÜLER PLANI
Marca'ya göre, milli futbolcunun La Liga'nın 19. haftasında oynanacak olan Mallorca mücadelesinde ilk kez Real Madrid formasıyla sahaya çıkması bekleniyor.
Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin oyunun son bölümlerinde Arda'ya şans vermeyi planladığı aktarıldı.
Real Madrid, 18. hafta itibarıyla 45 puanla La Liga'nın zirvesinde yer alıyor. Sezonun flaş takımlarından Girona ise aynı puanla ikinci sırada onu takip ediyor.