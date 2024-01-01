Arda Güler'in Real Madrid'de ilk kez forma giyeceği maç belli oldu

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler sakatlıklarla boğuşmasından dolayı henüz eflatun-beyazlı formayla sahaya çıkabilmiş değil.

ANCELOTTI'NİN ARDA GÜLER PLANI

Marca'ya göre, milli futbolcunun La Liga'nın 19. haftasında oynanacak olan Mallorca mücadelesinde ilk kez Real Madrid formasıyla sahaya çıkması bekleniyor.

Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin oyunun son bölümlerinde Arda'ya şans vermeyi planladığı aktarıldı.

Real Madrid, 18. hafta itibarıyla 45 puanla La Liga'nın zirvesinde yer alıyor. Sezonun flaş takımlarından Girona ise aynı puanla ikinci sırada onu takip ediyor.