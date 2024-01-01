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Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atan şüpheli tutuklandı

İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşünden dönen şahsa "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumruk atan şüpheli tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2024 18:55, Son Güncelleme : 01 Ocak 2024 18:57
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Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen İsmail Aydemir'e bir şahıs "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumruk atmıştı.

Yumruklu saldırıda İsmail Aydemir'in yüzü kanlar içinde kalırken, kavgayı gören diğer vatandaşlar ikiliyi ayırmaya çalışmıştı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan saldırgan Ege A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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