Yılbaşı gecesi havaya rastgele ateş açan 10 kişi yakalandı
Çorum'da yılbaşı gecesi havaya rastgele ateş açan 10 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Ocak 2024 15:48, Son Güncelleme : 01 Ocak 2024 15:45
Kentte polis ekipleri, yılbaşı gecesi sabaha kadar denetimlerini aralıksız sürdürdü.
Birçok noktada devriye görevi yapan ekipler, kutlamalarda havaya rastgele ateş açan kişileri de tek tek tespit etti.
Havaya tabanca ve tüfekle ateş ederek kutlama yapan 10 kişi gözaltına alındı, silahlarına el konuldu.
Alkollü sürücü polis otomobiline çarptı
Trafik ekipleri de alkol kontrolü yaptı. Denetimlerde, otomobiliyle park halindeki polis otomobiline çarpan M.B. gözaltına alındı. 1,3 promil alkollü çıkan sürücüye 38 bin lira para cezası uygulandı.