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Gazze yeni yıla saldırılarla girdi: 21 ölü

İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'ndeki Maghazi Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda en az 15 kişi, Cibaliye Mülteci Kampı yakınlarında yer alan Bir an-Naaja bölgesine düzenlenen saldırılarda ise en az 6 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2024 15:58, Son Güncelleme : 01 Ocak 2024 19:54
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar 87 gündür aralıksız sürüyor. Bölgede ayrım gözetmeksizin tüm noktaları vuran İsrail ordusu, yılın ilk gününde de sivilleri hedef aldı. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nın batısında yer alan Bir an-Naaja bölgesine düzenlenen hava saldırısında en az 6 Filistinli hayatını kaybetti.

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