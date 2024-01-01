Japon uzmandan tsunami uyarısı: İstanbul'da 3 ilçe suyun içinde kalabilir

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaleti kıyısında son 1,5 saat içinde 5 ila 7,6 büyüklüğünde 9 deprem meydana geldi. Bölge genelinde 5 büyüklüğüne kadar depremlerin sürdüğü bildirildi. Tsunami uyarısı da yapılırken bölge sahilinin farklı bölgelerine 3 ile 5 metre yüksekliğinde dalgalarının ulaştığı aktarıldı.

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, CNN TÜRK canlı yayınında Japonya'daki depremin ardından Türkiye'de tsunami tehlikesi taşıyan bölgeleri sıralayarak uyarıda bulundu. Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgesi'ne dikkat çeken Moriwaki, İstanbul'daki riskli ilçeleri; "Avcılar, Küçükçekmece veya Büyükçekmece o bölge tamamen suyun içinde kalabilir" diyerek açıkladı.

Riskli bölgeleri saydı, tsunami uyarısı yaptı



Japon deprem uzmanının açıklamaları şöyle:

"Hatay'dan sonraki denizde olabilir. Onun için Mersin, Antalya, Alanya tarafları deniz kenarı. Akdeniz komple. Ege'de de geçen sefer İzmir'de ara ara oldu, 1 metre vardı. 'Okyanus yok için tsunamı olmaz' diyemem. Küçük denizse Akdeniz olsun, Ege olsun, Marmara olsun 'küçük bardak sallanırsa, dalga olur.' Buna göre; tsunami de olabilir ama 1 metre. Ama çok kötü senaryo ise kayma ile beraber oluyorsa 3 metre diye söyleyebilirim.

Ege'de deprem oluyorsa... Ege'de deniz kenarı. İzmir olsun, Muğla tarafları ve Fethiye tarafları. Marmara da aynı. 1 metreden en kötü 3 metre diye söyleyebilirim.

Tsunaminin içindeyseniz yüzmek mümkün değil. Şansa bir ağaca tutunursa kurtulabilir. Ne olursa olsun yukarı gidilmeli.

Düz bir yer varsa Hatay'da tamamen geldi. Geldiği vakit 1 metreydi, tsunami oldu. Mesela İstanbul'u söylersek... Avcılar, Küçükçekmece veya Büyükçekmece o bölge tamamen suyun içinde kalabilir."