Öğretmen ve öğrencilerden 100'üncü yıl anısına 100'üncü yıl marşı klibi

Kentin tarihi noktalarında öğretmen ve öğrenciler, sözlerini yazan ve besteleyen Ziya Ümit Özbakır'a ait marşı seslendirerek, bir klip oluşturdu.

Sosyal paylaşım sitelerinden yayımlanan klip, büyük beğeni topladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu proje ile gençlerin bilinçlendirilmesi, milli değerler kapsamında farkındalık oluşturulmasının hedeflendiği bildirildi.