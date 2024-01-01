Bir ilde daha ekmeğe zam geldi
Balıkesir'de yeni yıl öncesi 7,50 kuruştan satılan 210 gramlık ekmeğin gramajı 200'e indirilirken, fiyatı da 8 lira olarak belirlendi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2024 16:36, Son Güncelleme : 01 Ocak 2024 17:02
Balıkesir Fırıncılar ve Unlu Mamuller İmalatçıları Esnaf Odası, artan girdi maliyetlerini gerekçe göstererek ekmekte fiyat ve gramaj güncellemesine gitti. 210 gramlık ekmeğin gramajı 200'e indirilirken, fiyatı da 8 lira olarak belirlendi. Yeni fiyatların bugün itibariyle geçerli olduğu duyuruldu.