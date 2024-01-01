Tunceli'de korkutan deprem
AFAD'dan yapılan açıklamada; "Tunceli Pülümür'de saat 16.28'de 4.2 büyüklüğünde deprem oldu" denildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2024 16:38, Son Güncelleme : 01 Ocak 2024 18:50
Tunceli'de saat 16.28'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı 8,7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Pülümür Kaymakamlığından yapılan açıklamada, deprem nedeniyle ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.