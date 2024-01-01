Alkollü sürücünün kaldırımda çarptığı yaya öldü

Bu arada kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sezer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aydınlatma direğine ve çevredeki bir unlu mamuller dükkanına çarparak durabilen otomobil ile iş yeri arasında sıkışan kadın ağır yaralandı.

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