Otomobilin çarptığı genç yazılımcı yaşama tutunamadı

21 Aralık 2023 tarihinde Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi Doğan Demircioğlu Caddesi'nde meydana gelen kazada bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Azra Ümmü Demirbaş (20) ve arkadaşı Muhammet Yahya Batulu'ya (18) çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki genç metrelerce savrulurken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Üniversite öğrencisi oldukları öğrenilen ve kazada ağır yaralanan iki genç, ambulansla hastaneye sevk edildi. İki gence çarpıp olay yerinden kaçan sürücü ise 1 saat sonra yakalandı. Hastanede tedavi altına alınan gençlerden Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğrencisi Azra Ümmü Demirbaş, kazanın 2. gününde hastanede hayatını kaybetti.

Demirbaş'ın acı haberinin ardından 9. günde ise Muhammet Yahya Batulu hayatını kaybetti. Genç yazılımcının yarın Çardak ilçesine bağlı Hayriye Mahallesi'nde öğle namazını müteakip defnedileceği öğrenildi.