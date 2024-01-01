Sivas'ta karı koca evlerinde ölü bulundu
Sivas'ın Divriği ilçesinde yaşayan karı koca evlerinde ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2024 21:44, Son Güncelleme : 01 Ocak 2024 21:45
Eğrisu köyünde yaşayan Y.B. (70) ve Ç.B'den (58) haber alamayan akrabaları F.B. çifti evde hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Y.B. ve Ç.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Çiftin cenazeleri, otopsi için Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Y.B. ve Ç.B'nin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrasında belirleneceği öğrenildi.