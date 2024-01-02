MTSK, SRC, İŞ Makineleri ve Özel Kurslar Sınav Ücretleri yeniden belirlendi
MTSK, SRC, İŞ Makineleri ve Özel Kurslara kayıt yaptıran, halen kurslarda kayıtlı olan ve 01 Ocak 2024 tarihinden sonra sınavlara girecek olan kursiyerlerden ne kadar ücret alınacak?
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 02 Ocak 2024 11:15, Son Güncelleme : 02 Ocak 2024 11:15
Özel motorlu taşıt sürücüleri kursları için 750 TL,
Özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları için 600 TL,
İş makineleri sürücü eğitimi (operatörlük) kursları için 600 TL,
Özel kurslar için 600 TL,
Sınav ücreti alınacak.
Ahmet KANDEMİR