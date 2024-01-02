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Güney Kore'de boynundan bıçaklanan ana muhalefet lideri ameliyat oldu

Güney Kore'nin Busan ziyaretinde gazetecilerin sorularını cevapladığı sırada boynundan bıçaklanan ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri Lee Jae-myung ameliyat edildi. Yoğun bakım ünitesine alınan Lee'nin bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2024 17:30, Son Güncelleme : 02 Ocak 2024 17:32
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Güney Kore'de Busan kentinin Gadeok Adası'ndaki yeni havalimanı inşaatına gerçekleştirdiği ziyarette bıçaklı saldırıya uğrayan ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri Lee Jae-myung'un sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Demokrat Parti Sözcüsü Kwon Chil-seung, 59 yaşındaki Lee'nin kaldırıldığı Seul Ulusal Üniversite Hastanesi'nde ameliyat edildiğini duyurdu. Kwon, ana muhalefet liderinin ameliyattan sonra yoğun bakım ünitesine alındığını, bilincinin açık olduğunu aktardı. Kwon ayrıca Nisan ayında yapılacak parlamento seçimleri öncesinde gerçekleştirilen saldırıyı "siyasi terör" olarak nitelendirerek kınadı.

Busan polisinden Son Je-han ise yaptığı açıklamada, saldırganın 1957 doğumlu olduğunu, saldırıda internetten satın aldığı 18 santimetrelik bir bıçağı kullandığını ifade etti. Saldırganın kimliğini açıklamayan Son, saldırının nedeninin araştırıldığını vurguladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ise yaptığı açıklamada, "Bu tür şiddete asla hoşgörü gösterilmemelidir" ifadelerini kullandı. Boynunda 1 santimetrelik yırtılma oldu

Busan'daki havalimanı inşaatına ziyaret gerçekleştiren ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lee, bu sırada imza alma bahanesiyle kendisine yaklaşan bir kişi tarafından boynundan bıçaklanmıştı. Lee, saldırının ardından bilinci açık bir şekilde önce Pusan Ulusal Üniversite Hastanesi'ne kaldırılırken, daha sonra helikopterle başkent Seul'deki Seul Ulusal Üniversite Hastanesi'ne sevk edilmişti. Saldırgan ise olay yerinde gözaltına alınmıştı. Boynunda 1 santimetrelik yırtılma meydana geldiği belirtilen Lee'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklanmıştı.

Başkanlık yarışını az farkla kaybetmişti

Lee, ülkede geçtiğimiz yıl düzenlenen başkanlık seçimlerini görevdeki Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'a karşı yüzde 0,73'lük bir farkla kaybetmişti. Lee'nin 2027'deki başkanlık seçimlerinde yeniden aday olması bekleniyor.

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