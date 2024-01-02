AK Parti'nin Ankara ve İstanbul adayı hakkında önemli kulis bilgisi

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, belediye başkan adaylarını 5 Ocak'ta açıklaması beklenen AK Parti'nin İstanbul ve Ankara için isimleri netleştirdiğini yazdı. Saymaz'ın aktardığına göre, Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un ortak adaylığının kesinleşti.

Yüzde 70 Yerlikaya, yüzde 30 Turan!

İstanbul'da da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yüzde 70, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın yüzde 30 şanslı olduğu ifade ediliyor. Ancak Saymaz, Yerlikaya'nın ise adaylığa soğuk baktığını ifade etti.

Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya şans verilmiyor.

Son anda tombaladan çıkarsa...

"Yerlikaya'nın Konyalı olması, valilik dışında İstanbul'la hiçbir bağının bulunmaması bir dezavantaj" diyen Saymaz, "Son dakikada tombaladan Ergün Turan çıkarsa şaşırmam" görüşünü aktardı.