Fiyatlar görücüye çıktı

Ticaret Bakanlığı'nın, müşterinin ödemede sürprizle karşılaşmaması için restoran ve kafelerde fiyatların girişe asılmasını öngören düzenlemesi dün itibarıyla uygulanmaya başlandı. Bazı dükkanların menü listelerini asmaya başlarken bazı esnafın ise yönetmeliğe henüz uymadığı gözlendi. Başkent Ankara'da yürürlüğe giren yönetmeliği 10 esnaftan yaklaşık 4'ü uygularken bazı esnaflar ise sadece menüsündeki ürünlerin birkaçını asmış durumda.

FİYATI UYGUN OLAN ESNAFI ÖNE ÇIKARIR

Ankara'da fiyat etiketi yönetmeliğini uygulayan esnaflardan biri olan Şener Akça, uygulama ile birlikte fiyatları uygun olan esnafın daha iyi iş yapacağının altını çizdi. Akça, "Bu uygulama eskiden tüm dükkanlarda oluyordu ancak enflasyonla birlikte fiyatlarını artıran kişiler sürekli artışlara karşı bu uygulamayı yapmamaya başladı. Yeniden yönetmelik olarak bu uygulamanın karşımıza çıkması ürünlerinin fiyatı uygun olan esnafların daha çok satış yapmasını sağlayacaktır" diye konuştu.

BAKARAK OTURUYORUZ

İstanbul'daki vatandaşlar da uygulamadan memnun olduklarını söyledi. Esengül Şahin, "Mecburen artık fiyat listesine bakıyoruz. Her yerde dengesiz bir fiyat dağılımı var maalesef. Bu sebeple fiyatlara bakarak oturuyoruz. Karar çok doğru, bu tür yerlerin çok sürprizleri olabiliyor. Zor durumda kalmamak adına güzel bir uygulama olmuş" dedi. Kenan Uygur ise "Bu caydırıcı bir unsur, içeriye oturduğunuz zaman içerideki fiyatla dışarıdaki fiyat çok farklı olabiliyor. Herkesin bir alım gücü var, kesinlikle iyi oldu" ifadelerini kullandı.

Farklı şekillerde uygulanıyor

Yeni uygulamayı yerine getirmek isteyen esnaflar farklı yöntemlere de başvuruyor. A4 kağıdını dükkanın kapısına asan, kara tahtaya tebeşir ile menüsündeki ürünlerin fiyatını yazan esnaflar da bulunuyor. Bazı esnaflar dijital tabelarla uyum sağlarken bazı esnaflar daha farklı yöntemlere başvurabiliyor.

Ali Kürşat Büyükada