Emekli yarını bekliyor, gözler enflasyon rakamlarında!

YSK Başkanı seçime kaç partinin gireceğini açıkladı
YSK Başkanı seçime kaç partinin gireceğini açıkladı
%0.99 Faizli Yeni Yıl Kredisi!
%0.99 Faizli Yeni Yıl Kredisi!
Sponsorlu İçerik
Altında yeni rekor!
Altında yeni rekor!
Bakan Tunç: 4 kişinin öldüğü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı
Bakan Tunç: 4 kişinin öldüğü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı
31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için süreç başladı
31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için süreç başladı
MİT, PKK'nın Uyuşturucu Ticareti Sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın Uyuşturucu Ticareti Sorumlusunu etkisiz hale getirdi
Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 36 kişi yaralandı
Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 36 kişi yaralandı
Yeni yargı paketinin detayları ortaya çıktı
Yeni yargı paketinin detayları ortaya çıktı
Düşük emekli aylığına yeni düzenleme
Düşük emekli aylığına yeni düzenleme
AK Parti'nin Ankara ve İstanbul adayı hakkında önemli kulis bilgisi
AK Parti'nin Ankara ve İstanbul adayı hakkında önemli kulis bilgisi
İçişleri Bakanlığı önünde şüpheli davranışlarda bulunan kişi yaralı yakalandı
İçişleri Bakanlığı önünde şüpheli davranışlarda bulunan kişi yaralı yakalandı
Düzensiz göçmenleri taşıyan aracın yol açtığı kazada 4'ü polis 18 yaraladı
Düzensiz göçmenleri taşıyan aracın yol açtığı kazada 4'ü polis 18 yaraladı
Hakkari bugün de sallandı
Hakkari bugün de sallandı
2023'te çalışma hayatında yapılan değişiklikler
2023'te çalışma hayatında yapılan değişiklikler
'Türk vatandaşlarının hacca gelmesi yasaklanacak' iddiasına açıklama
'Türk vatandaşlarının hacca gelmesi yasaklanacak' iddiasına açıklama
Lokanta ve kafelerde yeni dönem başladı
Lokanta ve kafelerde yeni dönem başladı
Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atan şüpheli tutuklandı
Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atan şüpheli tutuklandı
İstanbul'un 2023 enflasyonu belli oldu
İstanbul'un 2023 enflasyonu belli oldu
Tunceli'de korkutan deprem
Tunceli'de korkutan deprem
Japon uzmandan tsunami uyarısı: İstanbul'da 3 ilçe suyun içinde kalabilir
Japon uzmandan tsunami uyarısı: İstanbul'da 3 ilçe suyun içinde kalabilir
7 ayda Meclis aritmetiğinde yaşanan değişiklikler
7 ayda Meclis aritmetiğinde yaşanan değişiklikler
Enerji Bakanı Bayraktar: Şırnak petrol kenti olacak
Enerji Bakanı Bayraktar: Şırnak petrol kenti olacak
31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için süreç başladı
31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için süreç başladı
Benzin ve motorine zam yolda
Benzin ve motorine zam yolda
Şehitler ve Gazze için tek yürek: Teröre lanet, Filistin'e destek
Şehitler ve Gazze için tek yürek: Teröre lanet, Filistin'e destek
Adana'da elektrikli soba faciası: 3 ölü
Adana'da elektrikli soba faciası: 3 ölü
MİT DEAŞ'ın sorumlusu Abdullah El Cündi'yi Halep'te yakaladı
MİT DEAŞ'ın sorumlusu Abdullah El Cündi'yi Halep'te yakaladı
Yeni yılın ilk haftasında hava nasıl olacak ?
Yeni yılın ilk haftasında hava nasıl olacak ?
Erkek hemşireye 'aptal' dedi, cezayı yedi
Erkek hemşireye 'aptal' dedi, cezayı yedi
Şehirler arası otobüslerde araç takip cihazının kullanımına başlandı
Şehirler arası otobüslerde araç takip cihazının kullanımına başlandı
Ana sayfaHaberler Sosyal Güvenlik

Emekli yarını bekliyor, gözler enflasyon rakamlarında!

SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarının enflasyon farkıyla yaklaşık yüzde 37-38 civarında artması bekleniyor. Ancak, AK Parti'deki beklentiler işçi ve esnaf emekli maaşlarının da memur emeklisine yapılacak yüzde 50'lik zam oranında artırılması ve en düşük emekli aylıklarının 11 bin lira seviyesine çıkarılması yönünde.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 02 Ocak 2024 08:18, Son Güncelleme : 02 Ocak 2024 08:26
Yazdır
Emekli yarını bekliyor, gözler enflasyon rakamlarında!

Türkiye Gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Asgari ücrete yapılan yüzde 49'luk zam ve memurlar ile memur emeklilerine yapılacak yüzde 50'lik maaş zammı, işçi ve esnaf emeklilerinin beklentilerini artırdı. Mevcut mevzuata göre SGK ve Bağ-Kur emeklilerine temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Yarın açıklanacak aralık ayı enflasyon oranı ile esnaf ve işçi emeklilerine yapılacak zam da netleşmiş olacak.

Merkez Bankası, yıllık enflasyon tahminini yüzde 65 olarak açıklamıştı. Enflasyondaki yıllık artış bu oranda gerçekleşirse, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşları yaklaşık yüzde 37-38 civarında artacak. Ancak, AK Parti'deki beklentiler işçi ve esnaf emekli maaşlarının da, memur emeklisine yapılacak yüzde 50'lik zam oranında artırılması yönünde.

EN DÜŞÜK AYLIK 11 BİN LİRA BEKLENİYOR

AK Parti kulislerinde, halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylıklarının 11 bin lira seviyesine çıkarılabileceği konuşuluyor. Ekonomi yönetimi ise işçi ve esnaf emeklilerinin maaşlarının son altı aylık enflasyona, yıllık büyüme oranının da eklenerek en fazla yüzde 42 oranında artırılmasını istiyor. Bu nedenle AK Parti ile ekonomi yönetimi arasında emekli zamları konusunda görüş farkı ortaya çıkıyor.

AK Parti yönetiminin yanı sıra milletvekilleri de işçi ve esnafın emekli maaşlarındaki artışın düşük kalması durumunda, memur emeklileri ile aralarındaki makasın giderek açılacağına, bu durumun emekliler arasındaki maaş adaletsizliğini daha da artıracağına dikkat çekiyor. Bütün bu gerekçelerle, AK Parti milletvekilleri ve parti yönetiminin hükümetten beklentisi, işçi ve esnafın emekli maaşlarının da yüzde 50 artırılması yönünde. AK Parti yöneticileri, yaklaşan yerel seçimlere de dikkat çekerek "Bizim seçmen kitlemizin büyük bölümü zaten emekliler. Biz emeklilerle ilgili bir iyileştirme yapmazsak, sahada da zorlanırız. Seçim bölgelerimizde yaptığımız çalışmalarda bunu görüyoruz. Cumhurbaşkanı'mız zaman zaman bu konu gündeme geldiğinde emeklilerle ilgili yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapılacağını söylemişti. Bu sebeple bizim beklentimiz memur ve memur emeklisine yapılacak yüzde 50'lik zammın SGK ve Bağ-Kur emeklilerine de yapılması yönünde" görüşünü dile getirdi.

AK Parti'de milletvekillerinin büyük bölümü de emeklilerle ilgili iyileştirme yapılması gerektiğini parti yönetimine iletti. Parti yöneticileri, bu taleplerin hükümete aktarıldığını ve kabinede konunun gündeme geleceğini ifade ettiler.

ARTIŞ OLURSA KANUN ÇIKACAK

İşçi ve esnaf emeklilerinin maaşlarında enflasyon dışında bir zaman yapılması ve en düşük emekli aylığının artırılması durumunda, 16 Ocak'ta çalışmalarına başlayacak TBMM'nin ilk gündem maddesi bu konular olacak. Emekli aylıklarındaki artışın yanı sıra asgari ücretteki işveren desteğinin 500 liradan 700 liraya çıkarılmasının da yer alacağı mini bir torba teklifin TBMM gündemine getirilmesi bekleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber