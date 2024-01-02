

Asgari ücretin açıklanması ile birlikte gözler SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni yıl zamları ile en düşük emekli maaşının yükseltilmesine çevrildi.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Düşük emekli aylığına yeni düzenleme

AK Parti kulislerinde, asgari ücrette yapılan artışın en düşük emekli maaşına yansıtılması yönünde bir beklenti bulunuyor.



AK Parti genel merkez ve grup yöneticileri, vatandaşın beklentilerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bakanlara ilettiler.

KABİNENİN İLK GÜNDEMİ

AK Parti kurmayları, "Cumhurbaşkanımız da zaman zaman bu konu gündeme geldiğinde emeklilerle ilgili yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapılacağını söylemişti.

İlk yapılacak Kabine'de konu gündeme gelecek.

Çıkan karara göre teklif TBMM Başkanlığına sunulur" dedi. Kulislerde, rakamın 10 bin liranın altına düşmeyeceği, 11-12 bin lirayı da bulabileceği konuşuluyor.

Ancak net rakamın bütçe olanakları içinde yapılacak hesaplarla netleşmesi bekleniyor.

ZÜBEYDE YALÇIN