Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 36 kişi yaralandı

İstanbul'dan Malatya'ya giden ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen Medine Turizme ait 44 AK 041 plakalı yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi'nde devrildi.

OLAY YERİNE AMBULANS, POLİS, JANDARMA VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Aynı istikamette seyreden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 CHL 767 plakalı kamyon da devrilen otobüse çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.