Gaziantep'te yangına müdahale ettiği sırada zemine düşen itfaiye eri yaralandı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yangına müdahale ettiği sırada çatıdan düşen itfaiye eri tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2024 10:12, Son Güncelleme : 02 Ocak 2024 10:13
Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki tek katlı bir mobilya ve dekorasyon işletmesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler yönlendirildi.
Yangına müdahale eden itfaiye eri Fazlı Tozan (28), dengesini kaybederek binanın çatısından düştü.
112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan Tozan'ı Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Tozan'ın hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.