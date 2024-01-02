Altının kilogram fiyatı 2 milyon 62 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 55 bin lira, en yüksek 2 milyon 71 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 5,2 artışla 2 milyon 62 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 1 milyon 960 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında toplam işlem hacmi 924 milyon 314 bin 994,40 lira, işlem miktarı ise 447,75 kilogram oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti BBVA, Uğuras Kıymetli Madenler, Türk Ekonomi Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: