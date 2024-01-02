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YSK Başkanı seçime kaç partinin gireceğini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 36 siyasi partinin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçime katılma yeterliliği bulunduğunu açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2024 11:12, Son Güncelleme : 02 Ocak 2024 11:25
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler genel seçimine ilişkin açıklamasında şunları kaydetti;

"YSK SEÇİME KATILACAK SİYASİ PARTİLERİ TESPİT ETMİŞTİR"

1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla seçim takvimimiz başlamıştır. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek mahalli idareler genel seçiminin tüm siyasi partilerimize ve seçmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. İlan edilen seçim takvimimiz uyarınca Yüksek Seçim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan mahalli idareler genel seçimine katılacak siyasi partileri tespit etmiştir.

Tespit edilen siyasi partilerimiz alfabetik sıraya göre, Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Aydınlık Demokrasi Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluşu Partisi, Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Hür Dava Partisi, İyi Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Kominist Hareketi, Türkiye Kominist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi ve Zafer Partisi olarak 36 siyasi partimizin 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan mahalli idareler genel seçimine katılmaya hak kazandığı kurulumuzun toplantısında tespit edilmiştir.

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