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Dolandırıcılara rekor ceza: 18 yıl hapis ve 120 milyon lira ceza

Ankara'da kendilerini polis olarak tanıtıp 84 yaşındaki emekli avukatı 1 milyon 200 bin dolar dolandıran 4 sanık, 18 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı, ayrıca sanıkların her birine 120 milyon lira adli para cezası verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2024 11:21, Son Güncelleme : 02 Ocak 2024 11:21
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Dolandırıcılara rekor ceza: 18 yıl hapis ve 120 milyon lira ceza

Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya göre, sanıklar İbrahim B, Halil E, Mahmut E. ve Mehmet Suphi B, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki emekli avukat İ.E.A'yı telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıttı.

Emekli avukata WhatsApp üzerinden kendi kimlik fotokopisini gönderip, kimliğinin terör örgütü üyelerince kullanıldığını ve operasyon yapacaklarını belirten sanıklar, mağdurdan bankadaki parasını çekip adli emanette muhafaza altına alınması için yanına gelecek sivil polise teslim etmesini istedi.

Bankadan parayı çekti, dolandırıcıların eline teslim etti

Bunun üzerine emekli avukat, yoksul çocuklar yararına vakıf kurmak için bankada biriktirdiği 880 bin doları çekip Çankaya'daki bir okulun önünde kendilerini sivil polis olarak tanıtan Halil E. ile Mehmet Suphi B'ye teslim etti.

Sanıklar daha sonra mağdur İ.E.A'yı tekrar arayarak, operasyonda belli bir aşamaya geldiklerini ancak sonlandıramadıklarını söyledi ve bir kez daha para istedi.

Yaşlı adam, Çankaya İncek Mahallesi'nde bulunan arazisini değerinin altında satıp 320 bin doları da sanıklara teslim etti.

4 sanık Şanlıurfa'da yakalandı

Başka bir taşınmazı olup olmadığını sordukları İ.E.A'nın Antalya'da da bir arazisi olduğunu söylemesi üzerine sanıklar, mağdur adamdan bu araziyi de satıp parayı kendilerine ulaştırmasını istedi.

Ancak süreçte çelişkili beyanlardan şüphelenen yaşlı adam, sanıklar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturmada, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulundukları tespit edilen 4 sanık yakalandı.

Haklarında "zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık" suçundan dava açılan sanıklardan İbrahim B, olay tarihinde, Halil E. ve Mahmut E. ile Ankara'ya gezmek için geldiklerini anlattı.

Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamayı reddetti.

Hükümle birlikte tutuklandılar

Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, sanıklardan İbrahim B. tutuklu, diğer 3 sanık tutuksuz yargılandı.

Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan sanıkların her birine 120'şer milyon lira adli para cezası veren mahkeme, sanıkları "zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık suçundan" 18 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklara verilen cezada herhangi bir indirim uygulamayan mahkeme, hükümle birlikte tutuksuz 3 sanığın da tutuklanmasına karar verdi.

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