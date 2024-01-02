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Dolar günü 29,72 TL'den kapattı

Yeni yıla yükselişle başlayan dolar, günü 29,72 TL'den tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2024 18:16, Son Güncelleme : 02 Ocak 2024 18:18
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Dolar günü 29,72 TL'den kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

CUMASALI
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD Doları29,554029,555029,728029,7290
Avro32,665032,666032,600032,6010
Sterlin37,497037,614037,536037,6530
İsviçre Frangı35,116035,292035,086035,2620
ANKARA
ABD Doları29,524029,604029,698029,7780
Avro32,625032,705032,560032,6400
Sterlin37,437037,647037,476037,6860

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