Dolar günü 29,72 TL'den kapattı
Yeni yıla yükselişle başlayan dolar, günü 29,72 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2024 18:16, Son Güncelleme : 02 Ocak 2024 18:18
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|29,5540
|29,5550
|29,7280
|29,7290
|Avro
|32,6650
|32,6660
|32,6000
|32,6010
|Sterlin
|37,4970
|37,6140
|37,5360
|37,6530
|İsviçre Frangı
|35,1160
|35,2920
|35,0860
|35,2620
|ANKARA
|ABD Doları
|29,5240
|29,6040
|29,6980
|29,7780
|Avro
|32,6250
|32,7050
|32,5600
|32,6400
|Sterlin
|37,4370
|37,6470
|37,4760
|37,6860