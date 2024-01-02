Dolar günü 29,72 TL'den kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

CUMA SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 29,5540 29,5550 29,7280 29,7290 Avro 32,6650 32,6660 32,6000 32,6010 Sterlin 37,4970 37,6140 37,5360 37,6530 İsviçre Frangı 35,1160 35,2920 35,0860 35,2620 ANKARA ABD Doları 29,5240 29,6040 29,6980 29,7780 Avro 32,6250 32,7050 32,5600 32,6400 Sterlin 37,4370 37,6470 37,4760 37,6860