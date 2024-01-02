At Binenin, Kadro Ok Atanın... Üniversiteden adrese teslim ilan



Kafkas Üniversitesi Veterinerlik programına alacağı öğretim görevlisi ilanında Geleneksel Atlı Okçuluk Antrenörlük Belgesi şartı aradı!

Kafkas Üniversitesi tarafından 31 Aralık 2023 tarihinde farklı alanlarda çok sayıda öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi ilanı yayımlanmıştır.

Söz konusu ilanları incelediğimizde; Kafkas Üniversitesi Kars Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü Laborant ve Veteriner Sağlık Programı Öğretim Görevlisi ilanında; "Veteriner Fakültesi mezunu olup, en az ikinci kademe geleneksel atlı okçuluk antrenörlük belgesine sahip olmak" şartı aranmıştır.

Öncelikle belirtmemiz gerekirse; "en az ikinci kademe geleneksel atlı okçuluk antrenörlük belgesi" ile Laborant ve Veteriner Sağlık programının ilgisi ve ilişkisi nedir bilemiyoruz. Ancak, akademik ilanlarda giderek kalitenin en dibe doğru gittiğine hep birlikte şahit oluyoruz.

Üniversiteler almak istedikleri adayların önünü açmak için her geçen gün daha absürt daha trajikomik şartlara yer veriyor.

Bunun önüne ne YÖK ne de başka bir üst merci de geçemiyor.

Akademik özerklik adı altında üniversitelerin iş bulma kurumlarına döndüğünü görmek pek kimseyi de üzmüyor anlaşılan.

O zaman şunu diyerek bitirelim;

At Binenin, Kadro Ok Atanın".

