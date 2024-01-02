Antalyaspor'un prensipte anlaştığı Sergen Yalçın, Antalya'ya geldi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor'un prensipte anlaştığı teknik direktör Sergen Yalçın, kente geldi. Yalçın'ı Antalya Havalimanı'nda kulüp başkanı Sinan Boztepe, Başkan Vekili Alkan Evren ile bir grup taraftar karşıladı.

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