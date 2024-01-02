Siirt'te yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Siirt'te yakınlarının haber alamadığı kadın, evinde ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2024 13:05, Son Güncelleme : 02 Ocak 2024 13:05
Karakol Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 79 yaşındaki Sunay Bingöl'e bir süre ulaşamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine, söz konusu adrese polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cesedi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.