Özgür Özel, dün tutuklanan üniversite öğrencisinin babasıyla görüştü

CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, telefonla görüştüğü Zafer A'ya geçmiş olsun dileklerini iletti ve oğlunun durumu hakkında bilgi aldı.

Tutuklama kararını yanlış bulduklarını ifade eden Özel, aileye hukuki destek vermeye hazır olduklarını ve en kısa sürede bir milletvekilinin E.A'yı cezaevinde ziyaret edeceğini belirtti.

Özel, başarılı bir öğrenci olan E.A'nın geleceğinin ve eğitim hakkının, siyasi tartışmaların üzerinde olduğunun altını çizerken, CHP olarak şiddeti asla savunmadıklarını ancak tutuklamanın da kanuna aykırı olduğunu ve süreci sonuna kadar takip edeceklerini vurguladı.Öte yandan, E.A'yı cezaevinde ziyaret etmek için CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in görevlendirildiği bildirildi.