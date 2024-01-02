Japonya'yı vuran 7.6'lık depremde can kaybı 57'ye yükseldi

'2024'te ikinci bir ek MTV alınacak' iddiasına açıklama
'2024'te ikinci bir ek MTV alınacak' iddiasına açıklama
%0 Faizli 6 Taksitli 20.000 TL!
%0 Faizli 6 Taksitli 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Fatih Terim ile Seçil Erzan arasındaki mesajlaşmalar ortaya çıktı
Fatih Terim ile Seçil Erzan arasındaki mesajlaşmalar ortaya çıktı
Asgari ücret 6 günde 7 dolar eridi
Asgari ücret 6 günde 7 dolar eridi
TFF'den Süper Kupa açıklaması: Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır
TFF'den Süper Kupa açıklaması: Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır
2023'te en fazla ihracat yapılan sektörler
2023'te en fazla ihracat yapılan sektörler
İstanbul'da aralık ayının zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'da aralık ayının zam şampiyonu belli oldu
'Mayın avlama gemilerinin geçişine izin verildi' iddiasına yalanlama
'Mayın avlama gemilerinin geçişine izin verildi' iddiasına yalanlama
Seçime katılabilecek partilere ilişkin YSK kararı Resmi Gazete'de
Seçime katılabilecek partilere ilişkin YSK kararı Resmi Gazete'de
'400 milyonluk yılbaşı ikramiyesine' ilişkin iddialara yanıt
'400 milyonluk yılbaşı ikramiyesine' ilişkin iddialara yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 2023 yılında rekor ihracat
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 2023 yılında rekor ihracat
Motosiklet tutkunu öğretmen motosiklet kazasında öldü
Motosiklet tutkunu öğretmen motosiklet kazasında öldü
Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda uçak alev aldı
Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda uçak alev aldı
Türkiye'de, geçen yıl 74 binin üzerinde sarsıntı kaydedildi
Türkiye'de, geçen yıl 74 binin üzerinde sarsıntı kaydedildi
Bakan Bayraktar, petrol sahalarına ismi verilen şehitlerin aileleriyle telefonda görüştü
Bakan Bayraktar, petrol sahalarına ismi verilen şehitlerin aileleriyle telefonda görüştü
YSK Başkanı seçime kaç partinin gireceğini açıkladı
YSK Başkanı seçime kaç partinin gireceğini açıkladı
Bakan Tunç: 4 kişinin öldüğü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı
Bakan Tunç: 4 kişinin öldüğü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı
31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için süreç başladı
31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için süreç başladı
MİT, PKK'nın Uyuşturucu Ticareti Sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın Uyuşturucu Ticareti Sorumlusunu etkisiz hale getirdi
Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 36 kişi yaralandı
Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 36 kişi yaralandı
Yeni yargı paketinin detayları ortaya çıktı
Yeni yargı paketinin detayları ortaya çıktı
Düşük emekli aylığına yeni düzenleme
Düşük emekli aylığına yeni düzenleme
AK Parti'nin Ankara ve İstanbul adayı hakkında önemli kulis bilgisi
AK Parti'nin Ankara ve İstanbul adayı hakkında önemli kulis bilgisi
İçişleri Bakanlığı önünde şüpheli davranışlarda bulunan kişi yaralı yakalandı
İçişleri Bakanlığı önünde şüpheli davranışlarda bulunan kişi yaralı yakalandı
Düzensiz göçmenleri taşıyan aracın yol açtığı kazada 4'ü polis 18 yaraladı
Düzensiz göçmenleri taşıyan aracın yol açtığı kazada 4'ü polis 18 yaraladı
Hakkari bugün de sallandı
Hakkari bugün de sallandı
2023'te çalışma hayatında yapılan değişiklikler
2023'te çalışma hayatında yapılan değişiklikler
'Türk vatandaşlarının hacca gelmesi yasaklanacak' iddiasına açıklama
'Türk vatandaşlarının hacca gelmesi yasaklanacak' iddiasına açıklama
Lokanta ve kafelerde yeni dönem başladı
Lokanta ve kafelerde yeni dönem başladı
Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atan şüpheli tutuklandı
Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atan şüpheli tutuklandı
Ana sayfaHaberler Dünya

Japonya'yı vuran 7.6'lık depremde can kaybı 57'ye yükseldi

Japonya'da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 57'ye, yaralananların sayısı ise 87'ye yükseldi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2024 20:38, Son Güncelleme : 02 Ocak 2024 20:38
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde dün meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı artıyor. Yetkililer, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 57'ye, yaralananların sayısı ise 87'ye yükseldiğini açıkladı. Ishikawa eyaletinde 22, Toyama eyaletinde 37, Niigata eyaletinde 21, Fukui eyaletinde 6, Gifu eyaletinde 1 kişinin depremde yaralandığı aktarıldı. Wajima, Nanao ve Suzu şehirlerindeki çok sayıda yol ve yapıda maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Wajima şehrindeki turistik "Asaichi Dori" bölgesinde dün çıkan yangının tamamen kontrol altına alındığı belirtildi. Bölgedeki 200 yapı yangın nedeniyle küle dönerken, yaşanan su kesintilerinin yangın söndürme çalışmalarını aksattığı ifade edildi.

57 bin 360 kişi tahliye edildi Japonya Başbakanı Fumio Kishida deprem nedeniyle Noto Yarımadası'nın kuzey bölgelerinde karayolu ulaşımında aksamalar yaşandığını belirterek, hükümetin deniz yolu aracılığıyla yardım sevkiyatını koordine ettiğini söyledi. Kishida, yaklaşık 10 bin Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personelinin kurtarma ve yardım operasyonlarında görev aldığını açıkladı. Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi ise deprem nedeniyle evlerinden tahliye edilen kişi sayısının 57 bin 360 olduğunu ifade etti.

Japonya 7.6'lık depremle sarılmıştı

Japonya'nın Ishikawa eyaleti dün 7.6 büyüklüğünde bir depremle sarsılmış, paniğe neden olan deprem Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinin yanı sıra başkent Tokyo ve çevresinde de hissedilmişti. Kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapılırken, bazı bölgelerde yüksekliği 1.2 metreyi bulan tsunami dalgaları gözlenmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber