Motosiklet tutkunu öğretmen motosiklet kazasında öldü

Kaza, dün gece saat 22.30 sıralarında Çivril ilçesine bağlı Kızılcasöğüt Mahallesi Denizli Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tarih öğretmeni olarak görev yapan Süleyman Çabuk (45), yılbaşı tatilinde 12 gün önce satın aldığı 20 ADL 512 plakalı motosikletiyle balık avına gitti. Tatilin sona ermesiyle birlikte öğrencileriyle buluşabilmek için akşam saatlerinde dönüş yoluna çıkan Süleyman Çabuk'un Denizli Caddesi'nde ilerleyen motosikletine, tali yoldan caddeye kontrolsüz bir şekilde çıktığı iddia edilen Çağla G. idaresindeki 20 ABG 338 plakalı otomobil çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tarih öğretmeni Süleyman Çabuk, çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan öğretmen, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından önce Çivril Devlet Hastanesi'ne ardından ise Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Doktorların tüm müdahaleline rağmen bu sabaha karşı kurtarılamayan Süleyman Çabuk'un cenazesi otopsi işlemleri için adli tıp morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Tarih öğretmeni Süleyman Çabuk'un öldüğü kazaya karılan bayan sürücü gözaltına alındı. Çabuk'un cenazesinin bugün baba ocağı Çal ilçesine bağlı Deveciler Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

GERİYE ARKADAŞLARIYLA ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARI KALDI

Öte yandan çevresinde motosiklet ve balık tutkusuyla bilinen tarih öğretmeni Süleyman Çabuk'un hayatını kaybetmeden kayıt edilen yeni motosikletiyle çekilmiş görüntüleri acı haberi alan arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Çabuk'un motor tutkunu arkadaşları, yaşanan trajik olay sonrasında derin bir üzüntü içinde olduklarını belirtti.