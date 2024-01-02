Galatasaray'da ayrılacak isimler belli oldu

Galatasaray'da veda edecek isimler netleşiyor.

Yönetim, Chelsea'den bedelsiz olarak kiraladığı Faslı futbolcu Hakim Ziyech ile gösterdiği istikrarsız performans ve son dönemdeki uyumsuz tavırları nedeniyle yollarını ayırmayı düşünüyor. Oyuncu tarafı da daha yüksek bir maaş için yeni bir takım arayışında.

ANGELINO VE NDOMBELE DE LİSTEDEGalatasaray, beklentilerin altında kalan Angelino'ya da kesin olarak veda edecek. Sarı-kırmızılılar, orta sahaya istediği takviyeleri yapması halinde Tottenham'dan kiralanan Tanguy Ndombele'yle de ayrılık görüşmeleri başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de kış transfer dönemi 11 Ocak'ta başlayıp 9 Şubat'ta sona erecek.