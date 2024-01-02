Seçime katılabilecek partilere ilişkin YSK kararı Resmi Gazete'de

Buna göre, alfabetik sırayla seçime katılabilecek partiler Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Aydınlık Demokrasi Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi ile Zafer Partisi olarak belirlendi.

- Seçmen kütüklerinin partilere verilmesine ilişkin karar

Ayrıca, talepleri halinde seçmen kütüklerini seçime katılabilme yeterliliğine sahip partilerin genel merkezleri ya da yetkilendirilmiş il veya ilçe başkanlarına verilmesine ilişkin kurul kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre partiler, seçmen kütüklerini bir seçim döneminde en fazla iki kez alabilecek ve YSK tarafından belirlenen Maliye veznesine belirlenen gideri yatırmak zorunda olacak.

Seçmen kütüklerinin elektronik ortamda istenmesi halinde ise bu hizmet ücretsiz olacak.