Lise öğrencisi 4. kattan düşerek yaralandı
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir lisede 4. kattan düşen bir öğrenci yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2024 17:14, Son Güncelleme : 02 Ocak 2024 17:32
Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Ersin Bacaksız Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda lise 3. sınıf öğrencisi M.N.K. (16) 4. kattan düştü. Düşme sonucu yaralanan öğrenci, öğretmenlerinin çağırdığı ambulans ile hastaneye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.