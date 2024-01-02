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İstanbul'da aralık ayının zam şampiyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 119'unun perakende fiyatları artarken, 14 üründe fiyatlar düştü. 109 ürünün fiyatı ise değişmedi. Kabak yüzde 93,82 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Portakal ise fiyatı yüzde 12,59 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 02 Ocak 2024 17:38, Son Güncelleme : 02 Ocak 2024 17:39
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İstanbul'da aralık ayının zam şampiyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen 2023 yılı Aralık ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

Verilere göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 119'unun perakende fiyatı artarken, 14 ürünün fiyatı düştü. 109 ürünün fiyatı ise değişmedi.

En fazla fiyat artışı yüzde 93,82 ile kabakta yaşandıAralık ayında gıda harcamaları grubu yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan kabak yüzde 93,82 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 67,32 ile salatalık, yüzde 37,58 ile taze fasulye, yüzde 36,04 ile yaş üzüm, yüzde 34,85 ile sivri biber ve sağlık harcamaları grubundan yüzde 27,09 ile ilaçlar oldu.

Portakalın fiyatı yüzde 12,59 düştü

2023 Aralık ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan portakal fiyatı yüzde 12,59 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatı gerileyen ürünler ise ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 7,14 ile porselen mutfak eşyası, gıda harcamalarından yüzde 6,46 ile balık, yüzde 5,22 ile muz ve konut harcamaları grubundan yüzde 1,89 ile gazyağı oldu.

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