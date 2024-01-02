2 akrabasını öldüren şüphelinin evinde öldürülmesine ilişkin 2 kişi tutuklandı

Merkeze bağlı Ağcaşar köyünde 31 Aralık 2023'te, bir kahvehanenin önünde, akrabaları A.G. (42) ve R.G'yi (39) tabancayla öldüren R.G'nin (51), olayın ardından evinde tabancayla öldürülmüş şekilde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan İ.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili aranan zanlı B.G de yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen B.G. de hakimlikçe tutuklandı.