Nüfus müdürlüklerinde geçen yıl 19 milyon 357 bin 709 başvuru alındı
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, nüfus müdürlüklerinde 2023 yılında "Üçü Bir Yerde" uygulaması kapsamında 19 milyon 357 bin 709 başvurunun alındığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2024 21:58, Son Güncelleme : 02 Ocak 2024 22:05
Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2023 yılında nüfus müdürlüklerimizde vatandaşımızın, 10 milyon 422 bin 504 T.C. kimlik kartı, 4 milyon 945 bin 792 pasaport, 3 milyon 989 bin 413 sürücü belgesi olmak üzere toplam 19 milyon 357 bin 709 Üçü Bir Yerde başvurusunu alarak belgelerini adreslerine gönderdik." bilgisine yer verildi.