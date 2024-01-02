Samsun'da bir kişi parkta öldü

Akıncı'nın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Akıncı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

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