Samsun'da bir kişi parkta öldü
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi parkta hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2024 22:25, Son Güncelleme : 02 Ocak 2024 23:40
İlçenin 19 Mayıs Mahallesi Muzaffer Önder Parkı'nda Mustafa Akıncı, bir anda yere yığıldı.
Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Akıncı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Akıncı'nın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.