TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Bursa'da trafik kazasında yaralandı

Bilincinin açık ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Kaya, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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