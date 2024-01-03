Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti

Memurlar, Temmuz ayında ilk 6 ay için yüzde 10,90 enflasyon farkı, yüzde 6 da toplu sözleşme zammı almıştı.

Bunların yanında da tüm memurlara 8 bin TL seyyanen zam yapılması kararı alınmıştı. Temmuz ayında enflasyon yüzde 9,43, Ağustos ayında enflasyon yüzde 9,09, Eylül ayında yüzde 4,75, Ekim ayında yüzde 3,43, Kasım ayında yüzde 3,28, Aralık ayında da yüzde 2,93 olarak açıklandı.

MEMURLARIN ALACAĞI ENFLASYON FARKI NETLEŞTİMemurlar, 2023'ün 2. yarısı için yüzde 6 toplu sözleşme zammı aldı. Altı ayda çıkan enflasyon ise toplu sözleşme zammını da eritti.

Enflasyon farkı yüzde 29,78 olarak oluştu.

Toplu sözleşme gereği de memurlar 2024 Ocak ayında yüzde 15 zam alacak.

Memurve memur emeklileri Ocak ayında toplamda yüzde 49,25 zam alacak.

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Edip Üzen