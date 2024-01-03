Türkiye, gri listeden çıkmak için çalışıyor

Benzin ve motorine vergi zammı geliyor
Benzin ve motorine vergi zammı geliyor
%0 Faizli 6 Taksitli 20.000 TL!
%0 Faizli 6 Taksitli 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Bir metrelik pusula yine kriz çıkaracak!
Bir metrelik pusula yine kriz çıkaracak!
İki ayda 1 milyon kişi borsada hesap kapattı
İki ayda 1 milyon kişi borsada hesap kapattı
Yeni müfredata göre öğrencilerin seçebileceği spor dalları
Yeni müfredata göre öğrencilerin seçebileceği spor dalları
Ege Akersoy'un darp ettiği apartman görevlisi İsmail Aydemir konuştu
Ege Akersoy'un darp ettiği apartman görevlisi İsmail Aydemir konuştu
Okul değil sanki atölye
Okul değil sanki atölye
Hablemitoğlu suikasti şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır yakalandı
Hablemitoğlu suikasti şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır yakalandı
İsrail casusları operasyonunun detayları ortaya çıktı
İsrail casusları operasyonunun detayları ortaya çıktı
'2024'te ikinci bir ek MTV alınacak' iddiasına açıklama
'2024'te ikinci bir ek MTV alınacak' iddiasına açıklama
Fatih Terim ile Seçil Erzan arasındaki mesajlaşmalar ortaya çıktı
Fatih Terim ile Seçil Erzan arasındaki mesajlaşmalar ortaya çıktı
Asgari ücret 6 günde 7 dolar eridi
Asgari ücret 6 günde 7 dolar eridi
TFF'den Süper Kupa açıklaması: Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır
TFF'den Süper Kupa açıklaması: Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır
2023'te en fazla ihracat yapılan sektörler
2023'te en fazla ihracat yapılan sektörler
İstanbul'da aralık ayının zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'da aralık ayının zam şampiyonu belli oldu
'Mayın avlama gemilerinin geçişine izin verildi' iddiasına yalanlama
'Mayın avlama gemilerinin geçişine izin verildi' iddiasına yalanlama
Seçime katılabilecek partilere ilişkin YSK kararı Resmi Gazete'de
Seçime katılabilecek partilere ilişkin YSK kararı Resmi Gazete'de
'400 milyonluk yılbaşı ikramiyesine' ilişkin iddialara yanıt
'400 milyonluk yılbaşı ikramiyesine' ilişkin iddialara yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 2023 yılında rekor ihracat
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 2023 yılında rekor ihracat
Motosiklet tutkunu öğretmen motosiklet kazasında öldü
Motosiklet tutkunu öğretmen motosiklet kazasında öldü
Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda uçak alev aldı
Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda uçak alev aldı
Türkiye'de, geçen yıl 74 binin üzerinde sarsıntı kaydedildi
Türkiye'de, geçen yıl 74 binin üzerinde sarsıntı kaydedildi
Bakan Bayraktar, petrol sahalarına ismi verilen şehitlerin aileleriyle telefonda görüştü
Bakan Bayraktar, petrol sahalarına ismi verilen şehitlerin aileleriyle telefonda görüştü
YSK Başkanı seçime kaç partinin gireceğini açıkladı
YSK Başkanı seçime kaç partinin gireceğini açıkladı
Bakan Tunç: 4 kişinin öldüğü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı
Bakan Tunç: 4 kişinin öldüğü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı
31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için süreç başladı
31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için süreç başladı
MİT, PKK'nın Uyuşturucu Ticareti Sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın Uyuşturucu Ticareti Sorumlusunu etkisiz hale getirdi
Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 36 kişi yaralandı
Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 36 kişi yaralandı
Yeni yargı paketinin detayları ortaya çıktı
Yeni yargı paketinin detayları ortaya çıktı
Düşük emekli aylığına yeni düzenleme
Düşük emekli aylığına yeni düzenleme
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türkiye, gri listeden çıkmak için çalışıyor

Türkiye, 2021 yılında dahil edildiği "Gri Liste"den çıkmaya çalışıyor. EKONOMİ'nin edindiği bilgilere göre FATF'ın geçen yıl dile getirdiği "40 aykırılıktan sadece birinin kaldığı" yönündeki değerlendirme umutları artırdı.

Haber Giriş : 03 Ocak 2024 08:22, Son Güncelleme : 03 Ocak 2024 08:24
Yazdır
Türkiye, gri listeden çıkmak için çalışıyor

Türkiye, siyasi, ekonomik yapısına ve sayısallaşma yönünde yaptığı yatırımlara rağmen, uluslararası hukuk açısından konumuna uygun düşmeyen FATF Gri Listede bulunuyor. 2021'de Türkiye'nin gri listeye alınmasının ardından hem ekonomi, hem de hukuk çevrelerinde bu konumdan uzaklaşılması gerektiği yönündeki görüşler sonucu adımlar hızlandı. 2022'de sağlanan ilerleme ve 2023'te teknik anlamda Türkiye'ye "yeşil ışık" yakılmasının ardından, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Şubat 2024'te yapılacak FATF Genel Kurulu öncesi, tam uyum için kamuoyunu harekete geçirdi. Şimşek, Kasım ayında yaptığı açıklamada, Mali Eylem Görev Gücü (FATF ) gri listesinden çıkış için sadece kripto para alanında bir düzenleme yapması gerektiğini vurgulamıştı. FATF'ın Türkiye için bir sonraki inceleme dönemi Aralık 2025, sonuç ve karar raporu ise Haziran 2026. Son yayınlanan raporda, Türkiye'nin inceleme dönemlerini kaçırdığı ancak "adımlar atmasının takdirle karşılandığı" vurgulanarak yeşil ışık yakıldı.

Kasım ayında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konuyu kamuoyu gündemine taşıyarak yasal düzenleme yönünde baskı oluşturmasına karşılık, geçen süre içinde ilgili düzenleme TBMM'ye gönderilmediği gibi, içeriğine yönelik bir açıklama da yapılmadı. Son olarak Ocak ayı içinde yasanın TBMM'ye gönderileceği açıklandı.

EKONOMİ'nin edindiği bilgilere göre olası düzenleme "kripto paralarla ilgili" olarak nitelense de gerçekte özellikle kara para aklama ve başta terör örgütleri olmak üzere suç örgütlerinin finansman hareketlerinin kısıtlanması ile bu türlerden suça karışmış kişilerin mal varlıklarına el konulmasını kolaylaştırıcı düzenlemeleri içeriyor. Türkiye'nin bazıları uluslararası suç örgütü niteliğinde olan yapılara yönelik başlattığı operasyonların bu sürece katkı vereceği belirtildi.

Çıkış garanti değil

Türkiye'nin bu düzenlemeleri yapsa da FATF'ın Şubat Ayında yapacağı genel kurulda gri listeden çıkışının garanti olmadığı vurgulandı. Aynı yönde kamuoyunu hazırlayan bir açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yapıldı. Diğer yandan, Türkiye'nin 40 aykırılıktan sadece birinin kaldığı yönündeki 2023'te FATF'ın resmi raporuna giren bir teknik değerlendirmesi bulunuyor. Türkiye'nin bu düzenlemeyi de yaparak, siyasi ve zaman olarak listeden resmi olarak çıkamasa da, teknik olarak gri liste ile ilişkili aykırılıkların tamamını düzeltmiş olması, bunun FATF'ın teknik birimlerince tescil edilmesinin Türkiye'nin elini hem ekonomik, hem de uluslararası hukuk açısından rahatlatacağı belirtiliyor.

"Listeden çıkmak, önemli adım"

Gelir İdaresi E. Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Yeni Ekonomi Danışmanlık kurucu ortağı Nazmi Karyağdı, FATF'ın son açıkladığı rapordaki olumlu havaya işaret etti. Karyağdı şu yorumu yaptı: "FATF'nin 27 Ekim 2023'te gri listedeki ülkelere ilişkin olarak yayınladığı duyuruda Türkiye'nin Eylem Planındaki süreleri geçirmiş olmasına rağmen bir husus hariç diğer 40 Tavsiye Kararını başarıyla karşıladığını açıkladı. Bu bağlamda 'Türkiye, özellikle terörün finansmanı riskiyle tutarlı olarak terörün finansmanıyla ilgili varlıklara el koyarak, kalan tek stratejik eksikliğini gidermek için eylem planını uygulamaya devam etmelidir." tespitinde bulundu. Şubat 2024'te yapılacak olan FATF Genel Kurulu'nda Türkiye'nin gri listeden çıkması mümkün olacak. Bu durum ülkemizin medeni dünyada hak ettiği yeri alması anlamında önemli bir adım anlamına gelmektedir."

Mehmet KAYA/Ekonomim

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber