Aralık 2023'te fiyatı en fazla artan ve azalan ürün belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay sebzedeki (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) fiyat artışını yüzde 14,47 ile ilaçlar, yüzde 14,38 ile kuzu eti izledi.

Aralıkta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 10,93 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 7,94 ile buzdolabı, dondurucu, donduruculu buzdolabı ve yüzde 6,44 ile diğer katı ve sıvı yağlar yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 15,97 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığında görüldü. Bunu, yüzde 4,38 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 4,29 ile çocuk giyimi, yüzde 2,2 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, yüzde 2,09 ile taze meyveler takip etti.TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, geçen ay aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) 27,38 İlaçlar 14,47 Kuzu eti 14,38 Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler 10,93 Buzdolabı, dondurucu, donduruculu buzdolabı 7,94 Diğer katı ve sıvı yağlar 6,44 Şekerlemeler, çikolatalar ve kakao ürünleri 6,35 Konserve edilmiş veya işlenmiş sebze ve sebze içerikli ürünler 5,65 Un ve diğer tahıllar 4,83 Çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri 3,91

Aralıkta fiyatı en fazla düşüş veya en az artış gösteren seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle: