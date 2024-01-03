2022 Vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2022 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

En fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesinin ilk sırasındaki rekortmen, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Bayraktar'a, 2022 yılında 564 milyon 124 bin 318 lira vergi tahakkuk etti.

Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar'ın 2022 yılındaki cirosunun yüzde 86'sı ihracat gelirlerinden elde edildi. Selçuk Bayraktar'ın aynı zamanda teknoloji liderliğini de yürüttüğü Baykar, 2022'de savunma ve havacılık sanayisinde yapılan toplam ihracatın yüzde 25'ten fazlasını tek başına yaptı.

Listenin 2, 4, 5, 6, 7'nci sırasındaki mükellefler isimlerinin açıklanmasını istemedi.

En fazla gelir vergisi tahakkuk eden 3. isim 200 milyon 757 bin 695 lira ile Mustafa Rahmi Koç oldu.

Listenin 8'inci sırasında Mehmet Sinan Tara, 9'uncu sırasında İpek Kıraç ve 10'uncu sırasında Mehmet Ömer Koç yer aldı.

Kurumlar vergisi rekortmenleri

Kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesinde ise ilk ve 3'üncü sıradaki kurumlar isimlerinin açıklanmasını istemedi.

Listenin 2'nci sırasında ise 21 milyar 419 milyon 640 bin 283 lira vergi tahakkuku ile Türkiye Garanti Bankası yer aldı.

VERGİ REKORTMENİ LİSTESİNDE 4 KADIN YER ALDI

Öte yandan Türkiye'nin 2022 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesinde isimleri açıklananlar arasında 4 kadın mükellef bulunuyor.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, 100 kişilik en fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesinde isminin açıklanmasına izin veren 4 rekortmen kadın mükellef öne çıktı.

Kadın rekortmenler listesinde dikkati çeken isimlerden biri Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç oldu. Kıraç, menkul kıymet aracılık faaliyetleriyle 9'uncu sırada yer alırken kendisine 115 milyon 634 bin 175 lira gelir vergisi tahakkuk etti.

Tara Holding ortaklarından Ceyda Lale Tara, kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 72 milyon 30 bin 59 liralık vergiyle listenin 17'nci sırasında yer aldı.

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı da listenin 65'nci sırasına yerleşti. Faraylı'ya kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri alanında 33 milyon 435 bin 352 liralık vergi tahakkuk ettirildi.

90'ıncı sırada bulunan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diane Arcas'a, kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleriyle 27 milyon 715 bin 726 lira vergi tahakkuk ettiği belirlendi.

Türkiye'nin 2022 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesinde isimleri açıklananlar arasındaki 4 kadına tahakkuk ettirilen vergi, toplamda 248 milyon 815 bin 312 lira oldu.

Vergi rekortmenleri listesinde ismi açıklanan kadın mükellefler şunlar:

Sıra NoAdı SoyadıFaaliyet TürüVergi Tutarı (TL)İli9İpek Kıraç Menkul Kıymetler Aracılık Faaliyetleri 115.634.175İstanbul 17Ceyda Lale Tara Kendi Adına Menkul Sermaye İradı Faaliyetleri72.030.059İstanbul 65Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı Kendi Adına Menkul Sermaye İradı Faaliyetleri 33.435.352İstanbul90Diane Arcas Kendi Adına Menkul Sermaye İradı Faaliyetleri 27.715.726İstanbul