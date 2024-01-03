Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Bedelli Askerlik ücreti yüzde 50 arttı

Askere gitmeyi bekleyenler için önem arz eden bedelli askerlik ücreti belli oldu. Memur maaşlarına gelen yüzde 49,25 oranında zamla birlikte bedelli askerlik 122 bin 351 lira 4 kuruştan ücreti 182 bin 608 lira 92 kuruşa yükseldi.

Ocak-Temmuz 2024 tarihlerini kapsayan zamlı tarifeyi yatıranlar bedelli askerlik yapabilecek.Milli Savunma Bakanlığı da ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin rakamı önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor...