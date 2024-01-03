Dolar bugünü de yükselişle tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 29,77 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ocak 2024 17:18, Son Güncelleme : 03 Ocak 2024 17:17
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|29,7280
|29,7290
|29,7780
|29,7790
|Avro
|32,6000
|32,6010
|32,5250
|32,5260
|Sterlin
|37,5360
|37,6530
|37,7710
|37,8880
|İsviçre Frangı
|35,0860
|35,2620
|35,0630
|35,2390
|ANKARA
|ABD Doları
|29,6980
|29,7780
|29,7480
|29,8280
|Avro
|32,5600
|32,6400
|32,4850
|32,5650
|Sterlin
|37,4760
|37,6860
|37,7110
|37,9210