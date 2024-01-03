Dolar bugünü de yükselişle tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 29,7280 29,7290 29,7780 29,7790 Avro 32,6000 32,6010 32,5250 32,5260 Sterlin 37,5360 37,6530 37,7710 37,8880 İsviçre Frangı 35,0860 35,2620 35,0630 35,2390 ANKARA ABD Doları 29,6980 29,7780 29,7480 29,8280 Avro 32,5600 32,6400 32,4850 32,5650 Sterlin 37,4760 37,6860 37,7110 37,9210