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Park halindeki tıra çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ocak 2024 11:57, Son Güncelleme : 03 Ocak 2024 11:55
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Park halindeki tıra çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Mehmet Burak Açikgöz (21) idaresindeki 34 DSD 191 plakalı hafif ticari araç, Molla Yusuf Mahallesi Batı Çevre Yolu'nda Osman B'ye ait 03 PT 130 plakalı park halindeki tıra arkadan çarptı.

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ticari araçta sıkışan Açikgöz ile yolcu Arif Kamlı'yı (22) bulundukları yerden çıkardı.Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, sürücü Açıkgöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Kamlı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Açıkgöz'ün cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan tır sürücüsü de ifadesi alınmak üzere emniyete getirildi.

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